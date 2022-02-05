Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, поділилася кадрами з відпочинку. Виявилося, що після пластики зірка разом з нареченим Олександром Волошиним вирушила на відпочинок до Єгипту. Однак, так зараз не сезон, так що море трохи "втекло".

У своїх Instagram-сторіс Анна поділилася кадрами з причалу, на яких показала, що море сильно обмельчало біля пляжу. Однак, температура повітря вельми комфортна - 19 градусів тепла.

"Що ж там у нас з морем сталося... воно вирішило втекти. Дуже сильні відливи. Ось так виглядає не сезон. Але тут все одно дуже добре. Вода просто вау, як скельце. Дивлюся, як Саша купається і плачу", - підписала свої сторіс Трінчер, яка носить спеціальний корсет на грудях і поки не може плавати в морі.

Нагадаємо, Анна Трінчер після пластичної операції вразила новими фото і визнанням: "Мати, вмієш дивувати".

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