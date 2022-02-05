Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, поделилась кадрами с отдыха. Оказалось, что после пластики звезда вместе с женихом Александром Волошиным отправилась на отдых в Египет. Однако, так сейчас не сезон, так что море немного "убежало".
В своих Instagram-сторис Анна поделилась кадрами с причала, на которых показала, что море сильно обмельчало у пляжа. Однако, температура воздуха весьма комфортная – 19 градусов тепла.
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"Что ж там у нас с морем случилось… Оно решило убежать. Очень сильные отливы. Вот так выглядит не сезон. Но тут все равно очень хорошо. Вода просто вау, как стеклышко. Смотрю, как Саша купается и плачу", - подписала свои сторис Тринчер, которая носит специальный корсет на груди и пока не может плавать в море.
Напомним, Анна Тринчер после пластической операции впечатлила новыми фото и признанием: "Мать, умеешь удивлять".
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер решила приобщить бабушку к соцсетям и показала результат: "Там такая дрянь!".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер поставила точку в семейном скандале после своей помолвки: "Все видели, что она...".