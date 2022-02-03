Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является популярной украинской певицей и блогеркой. Звезда недавно сделал пластическую операцию, увеличив себе бюст до третьего размера. А теперь артистка решила рассказать о еще одной своей мечте, поделившись новыми фото в Инстаграм.
"Я МЕЧТАЛА СТАТЬ МОДЕЛЬЮ GUESS!
С самого подросткового возраста я ходила магазинами Guess, рассматривая их витрины и плакаты, и мечтала однажды оказаться там. Они всегда выглядели шикарно… их формы, пышные волосы, бёдра, грудь
И вот теперь я соприкоснулась с этим брендом! Пока ещё не на витринах и плакатах, но я уверена в том, что если очень захотеть- все случится.
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Так вот я и коллекция вдохновлённая известной моделью Анной Николь Смит! В этих образа я чувствовала себя нежной, женственной, сексуальной… разной", - написала Анна.
Звезда также добавила снимки, на которых впечатляла образами.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Мать, умеешь удивлять", "Какие шикарные фотки", "Просто красотка".
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