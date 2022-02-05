Як пише Politeka.net, Галина Куришко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни", де була в команді з Олегом Винником. Тепер за артисткою стежать тисячі українців в Instagram. І зірка в новій публікації вирішила похвалитися своїм досягненням.
"Ранкове інтерв'ю! Щаслива, що тепер мої пісні будуть звучати на хвилі 106.4 FM і спасибі за це", - написано було під відео.
"Бажаю всім бути тільки на хвилі позитиву!",- додала артистка в публікації.
Також Галина додала своє фото. На ньому Куришко сиділа біля мікрофона і посміхалася, показуючи великий палець вгору.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Нехай в Новий рік принесе ще більше досягнень"," ви просто супер як завжди ніжна і просто найкраща"," сонечко миле спасибі що Ви зі мною завжди","Моя красуня, я дуже рада що ви є моєму житті".
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