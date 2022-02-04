Як пише Politeka.net, артистка поділилася одкровенням у розмові з радіоведучим Славою Дьоміним. Відповідне відео шоумен розмістив у своєму Instagram.
Зарицька раніше вже зізнавалася, що кардинально схудла перед проектом «Танці з зірками». Говорили, що вона скинула близько 30 кілограмів.
Виконавиця зізналася, що на цей крок її підштовхнули побоювання за своє здоров'я.
"Був у мене період, коли реально було важко співати, важко багато ходити...і я зрозуміла, що все-таки в пріоритеті має бути здоров'я. І зараз я все-таки наблизилася до того, щоб бути здоровою і отримувати кайф від життя. Щоб мені нічого не заважало втілювати свої мрії", - розповіла Зарицька.
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На питання Дьоміна про те, на скільки кілограмів вона схудла, співачка відповіла:
"Я думаю, що все-таки 30 або навіть 35, якщо рахувати з найбільшої точки, яка була".
Нагадаємо, схудла солістка KAZKA Зарицька привернула увагу своїм виглядом за кордоном.
Як повідомляла Politeka, Зарицька з KAZKA заінтригувала глядачів "Голосу країни", кого повернуть на проект.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька за межами України поділилася одкровенням.