Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая подробнее рассказала о своем похудении и о том, что ее к нему подтолкнуло.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась откровением в разговоре с радиоведущим Славой Деминым. Соответствующее видео шоумен разместил в своем Инстаграм.

Зарицкая ранее уже признавалась, что кардинально похудела перед проектом «Танці з зірками». Говорили, что она сбросила около 30 килограммов.

Исполнительница призналась, что на этот шаг ее подтолкнули опасения за свое здоровье.

«Был у меня период, когда реально было тяжело петь, тяжело много ходить…И я поняла, что все-таки в приоритете должно быть здоровье. И сейчас я все-таки приблизилась к тому, чтобы быть здоровой и получать кайф от жизни. Чтобы мне ничего не мешало воплощать свои мечты», - рассказала Зарицкая.

На вопрос Демина о том, на сколько килограммов она похудела, певица ответила:

«Я думаю, что все-таки 30 или даже 35, если считать с самой большой точки, которая была».

Напомним, похудевшая солистка KAZKA Зарицкая привлекла внимание своим видом за границей.

Как сообщала Politeka, Зарицкая из KAZKA заинтриговала зрителей "Голосу країни", кого вернут на проект.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая за пределами Украины поделилась откровением.