Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є популярним українським продюсером і артистом. Велику популярність він отримав завдяки дуету зі своєю нинішньою дружиною-Настею Каменських. У передачі "Неймовірна правда про зірок" артист вирішив відповісти, що у нього в житті та не було. І Потап розповів, чого у нього ніколи не було з Каменських.

"Був. Ми пісню "Не пара" жодного разу не заспівали з Настею правильно. Жодного разу. Забуваєш слова, простягаєш мікрофон людям, по губах розумієш і вже пішло", - розповів Потап.

Нагадаємо, що раніше Потап показав, чим його радує Каменських на кухні. Як відомо, дуже часто артисти роз'їжджають по зйомках, і не так часто їм вдається побути разом вдома. Однак, Каменських кожен раз, коли є можливість, робить все, щоб порадувати свого чоловіка. Потап не втримався та опублікував у Сторіз знімок, де видно, який сніданок для нього приготувала дружина.

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