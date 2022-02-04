Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является популярным украинским продюсером и артистом. Большую популярность он получил благодаря дуэту со своей нынешней женой - Настей Каменских. В передаче "Неймовірна правда про зірок" артист решил ответить, что у него в жизни и не было. И Потап рассказал, чего у него никогда не было с Каменских.

"Было. Мы песню "Не пара" ни разу не спели с Настей правильно. Ни разу. Забываешь слова, протягиваешь микрофон людям, по губам понимаешь и уже пошло", — рассказал Потап.

Напомним, что ранее Потап показал, чем его радует Каменских на кухне. Как известно, очень часто артисты разъезжают по съемкам, и не так часто им удается побыть вместе дома. Однако, Каменских каждый раз, когда есть возможность, делает всё, чтобы порадовать своего мужа. Потап не удержался и опубликовал в Сториз снимок, где видно, какой завтрак для него приготовила жена.

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