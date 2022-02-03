Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является популярным украинским артистом и композитором. Сейчас он выступает в коллективе "MOZGI", который сам и создал. В шоу "Неймовірна правда про зірок" Потап решил ответить на несколько провокационных вопросов. На вопрос, выходил ли он на сцену подвыпивший. Артист без стеснения признался, что часто это делает.
"Было. Спокойно и легко. Объясню, что такое выпивший. Выпивший это немного расслабленный, развязное настроение, легкость бытия, искра жизни. Бухим никогда себе не позволял. Но иногда, иногда бывает 50-100 грамм мы выпиваем перед сценой", — признался Потап.
Также, артист признался, что песню "Не пара", которую они раньше исполняли с Настей Каменских, они никогда не исполняли правильно. Каждый раз они забывали слова, однако, обращая внимание на поклонников, вспоминали слова и пели далее.
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