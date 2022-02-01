Известная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам интерьер роскошного особняка недалеко от Киева, где живет вместе с мужем Потапом.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя украинская певица Настя Каменских засветила интерьер своего роскошного особняка, в котором живет вместе с мужем Потапом.

Как видим, в имении Каменских и Потапа есть красивый камин, сверху над которым висит маленькое зеркало в форме солнца. У камина вплоть до потолка - книжные полки, возле которых стоит красивый торшер.

Также Анастасия показала свою Мими - собаку породы бишон-фризе, которая лежала на мягком диване пастельного цвета.

В общем цветовая гамма особняка Каменских и Потапа - бело-кремовая.

Как сообщают в сети, Потап и Настя Каменских живут в двухэтажном имении в поселке Романков неподалеку от Конча-Заспы. Дом надежно охраняется, на территории есть бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью. Сам дом построен в итальянском стиле. По соседству с Каменских и Потапом живут Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Ранее Politeka сообщала, что Настя Каменских, блеснув фигурой в купальнике, получила поддержку Джамалы: "Очень сложно...".

Напомним, что "А вы там Тину Григорьевну не видели?": Потап заинтриговал украинцев кадром за кулисами "Голосу країни".

Также Politeka писала, что Потап расположился между Поляковой с Дорофеевой и заснял, что происходит на "Голосі країни": кадры.