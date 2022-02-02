Настя Каменских впечатлила танцами в золотом мини и показала, как умеет веселить фанатов.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя Настя Каменских похвасталась танцевальными талантами и показала, как умеет зажигать на концерте. После праздников артистка уже вернулась в рабочий режим и во всю выступает в любимых образах.

В этот раз Каменских покрасовалась в золотом платье с тонкими рисунками из золотых ниток и аккуратной бахромы на высоком разрезе у бедра. Пышная укладка с распущенными кудрями удачно дополнила образ артистки, а вечерний макияж преобразил ее лук.

На сцене Каменских постаралась сплясать по полной, о чем сама подметила в подписи под коротким роликом. Всячески изгибаясь перед камерой, Каменских также засветила, как изменилась после отпуска.

"Взрыв, досмотрите до конца" - пишет Каменских.

Ранее Настя Каменских засветила интерьер своего роскошного особняка, в котором живет вместе с мужем Потапом.

Как видим, в имении Каменских и Потапа есть красивый камин, сверху над которым висит маленькое зеркало в форме солнца. У камина вплоть до потолка - книжные полки, возле которых стоит красивый торшер.

Также Анастасия показала свою Мими - собаку породы бишон-фризе, которая лежала на мягком диване пастельного цвета.

Ранее Politeka сообщала, что Настя Каменских, блеснув фигурой в купальнике, получила поддержку Джамалы: "Очень сложно...".

Напомним, что "А вы там Тину Григорьевну не видели?": Потап заинтриговал украинцев кадром за кулисами "Голосу країни".

Также Politeka писала, что Потап расположился между Поляковой с Дорофеевой и заснял, что происходит на "Голосі країни": кадры.