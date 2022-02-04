Як передає Politeka.net, зіркам українського шоу-бізнесу часто доводиться чимось пожертвувати заради своєї кар'єри. Цього разу в програмі "Неймовірна правда про зірок" відомий дизайнер Андре Тан і популярна актриса Ольга Сумська розповіли свою історію (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Ціна успіху іноді занадто висока! Дивіться вже цієї суботи - чим довелося поплатитися зіркам за свою фанатичну працьовитість? Що найцінніше забрала в Андре Тана його жага успіху? Але чому Ольга Сумська досі не може собі пробачити?",- пишуть на акаунті програми.
"Слухайте, я як то кажуть, сім'ю втратив через свою роботу", - поскаржився Андре Тан.
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