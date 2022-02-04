Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская решила попробовать свои силы на телевидении - звезда рассказала о новой работе и что ей предстоит делать.

Так, 55-летняя Сумская скоро появится в утреннем шоу на одном из украинских телеканалов в качестве бьюти-эксперта. Об этом Ольга сообщила у себя в Инстаграм, поделившись кадрами из студии программы "Ранок з Україною", передает Politeka.net.

"Счастлива присоединиться к команде @ranok_ua 🌞 в качестве эксперта в рубрике красоты! 🔥 А мне есть чем поделиться с вами, друзья!", - поделилась Сумская.

Актриса добавила, что "женщина всех возрастов должна позволять себе больше":

"Ведь в 50 жизнь бывает более насыщенная, чем в 25! Цените свой возраст, ведь это опыт! Будьте собой всегда и везде! Как сказала моя любимая Софи Лорен: «Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива!» Итак, давайте верить в свою красоту и бороться за нее! Оно того стоит, дорогие мои!", - заявила Ольга.

Отметим, теперь ее можно встретить в эфирах в будни в 6:30 на канале "Украина".

Пользователи поддержали Сумскую:

"Вам очень идёт фуксия 🔥🔥🔥"

"Красивый наряд, ну а главное - вы очень красивая! ❤️🙌"

"Вечно Молодая и Красивая❤❤😍"

"Добрый день. А где же ведущая Мария?? Я что то пропустила???"

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