Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Звезда с далекого 83-го года радует своими талантами на сцене театра и в кино. Не сбавляет обороты актриса и сейчас, продолжая активно съемки. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где в этот раз показала, как ходила на новое шоу "Игры талантов" с ведущим Дзидзьо, где будут учавствовать Сергей Притула и Тина Кароль.

На видео Ольга сначала показала студию, а после этого себя с участником, который работает пожарником.

"И вот наша пара. Иван. И у нас классные конкуренты. Это, кстати, Юлия Санина. Ну, а Иван у нас, друзья, пожарный. Вот такая вот почетная профессия. Поэтому вперед до победы", - сказала Ольга.

После этого Сумская показала только себя, демонстрируя образ для шоу. Звезда была в розовом пиджаке и впечатляла видом.

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