Как передает Politeka.net, звездам украинского шоу-бизнеса часто приходится чем-то пожертвовать ради своей карьеры. На этот раз в программе "Неймовірна правда про зірок" известный дизайнер Андре Тан и популярная актриса Ольга Сумская рассказали свою историю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Цена успеха иногда слишком высока! Смотрите уже в эту субботу - чем пришлось поплатиться звездам за свое фанатичное трудолюбие? Что ценнее всего забрала у Андре Тана его жажда успеха? Но почему Ольга Сумская до сих пор не может себе простить?", — пишут на аккаунте программы.
"Слушайте, я как говорится, семью потерял из-за своей работы", — пожаловался Андре Тан.
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