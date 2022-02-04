Популярная актриса Ольга Сумская и украинский дизайнер Андре Тан признались, чем поплатились ради своего успеха в карьере.

Как передает Politeka.net, звездам украинского шоу-бизнеса часто приходится чем-то пожертвовать ради своей карьеры. На этот раз в программе "Неймовірна правда про зірок" известный дизайнер Андре Тан и популярная актриса Ольга Сумская рассказали свою историю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Цена успеха иногда слишком высока! Смотрите уже в эту субботу - чем пришлось поплатиться звездам за свое фанатичное трудолюбие? Что ценнее всего забрала у Андре Тана его жажда успеха? Но почему Ольга Сумская до сих пор не может себе простить?", — пишут на аккаунте программы.

"Слушайте, я как говорится, семью потерял из-за своей работы", — пожаловался Андре Тан.

"Душа болит, как я вспоминаю сразу. Я бы всё изменила сегодня", — призналась Ольга Сумская.

Ранее сообщалось, Ольга Сумская неожиданно устроилась на новую работу: "В 50 жизнь бывает более насыщенная, чем в 25"

Также, Ольга Сумская снялась в шоу с Дзидзьо, где будут Притула и Кароль: "И вот наша пара..."

Politeka рассказывала, Сумская, показав себя крупным планом без макияжа, раскрыла, куда рванула из Киева: "А мы уже в..."



