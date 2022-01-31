Популярная украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, куда укатила из Киева вместе со своим мужем Виталием Борисюком, и также показала себя без макияжа.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является не только известной телеведущей, но и актрисой, которая прославилась по своей роли Роксоланы. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась новыми Сториз. На кадрах Ольга Сумская рассказывает, куда на этот раз собралась уехать из Киева. Они с её мужем - Виталием Борисюком расположились в вагоне класса люкс.

"Друзья, мы уже в поезде. И я напоминаю, что в Харькове наш спектакль "Два анекдота на ужин" в кинотеатре имени Шевченко в 19 часов. Лучше рекламу и не придумать", — прокомментировала поведение Виталия Борисюка на камеру Ольга Сумская.

Стоит отметить, что на кадрах Сумская вовсе не использует фильтров и на её лице абсолютно отсутствует макияж. Актриса без стеснения показала своё лицо вблизи.

Напомним, что в спектакле "Два анекдота на ужин" выступает не только Ольга Сумская и Виталий Борисюк, но также в главных ролях Лилия Ребрик и Юрий Горбунов.

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