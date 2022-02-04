Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що не вважає гучний скандал між колишніми учасницями дуету «НеАнгели» чимось поганим.

Як повідомляє Politeka.net, своєю думкою артистка поділилася в інтерв'ю славі Дьоміну для "Люкс ФМ".

Наприкінці минулого року українці стали свідками гучного скандалу між славою Камінською та Вікою Смеюхою, які раніше співали разом у «неангелах». Так, Смеюха звинуватила колишню колегу в багаторічному булінгу, а Слава, в свою чергу, заявила, що Віка невміло піариться.

Відповідаючи на питання про те, кого б вона підтримала в цьому конфлікті, Зарицька зізналася, що на боці Камінської. Виконавиця пояснила, що Слава – її подруга.

Саша також заявила, що сам конфлікт їй не здався чимось поганим.

"Абсолютно класна історія. Мені не вистачає конфліктів в українському шоу-бізнесі. За цим цікаво спостерігати. У нас є така тенденція, що в українському шоу-бізнесі все ідеально. Неначе. Всі дружать, всі такі класні, всі круті. А конфліктів не вистачає-людям цікаво за цим спостерігати, щоб знати, що зірки неідеальні, зірки теж сваряться", - несподівано прокоментувала скандал Зарицька.

При цьому вона зазначила, що сама дружить «з усіма».

Нагадаємо, Камінська вперше після розпаду "НеАнгелів" зважилася на важливий крок.

Як повідомляла Politeka, Смеюха з "НеАнгелів" повернулася в Україну і вразила змінами в зовнішності.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" в білій сукні вразила новим фото.