Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что не считает громкий скандал между бывшими участницами дуэта «НеАнгелы» чем-то плохим.

Как сообщает Politeka.net, своим мнением артистка поделилась в интервью Славе Демину для «Люкс ФМ».

В конце прошлого года украинцы стали свидетелями громкого скандала между Славой Каминской и Викой Смеюхой, которые раньше пели вместе в «НеАнгелах». Так, Смеюха обвинила бывшую коллегу в многолетнем буллинге, а Слава, в свою очередь, заявила, что Вика неумело пиарится.

Отвечая на вопрос о том, кого бы она поддержала в этом конфликте, Зарицкая призналась, что на стороне Каминской. Исполнительница пояснила, что Слава – ее подруга.

Саша также заявила, что сам конфликт ей не показался чем-то плохим.

«Абсолютно классная история. Мне не хватает конфликтов в украинском шоу-бизнесе. За этим интересно наблюдать. У нас есть такая тенденция, что в украинском шоу-бизнесе все идеально. Как будто бы. Все дружат, все такие классные, все крутые. А конфликтов не хватает – людям интересно за этим наблюдать, чтобы знать, что звезды неидеальные, звезды тоже ссорятся», - неожиданно прокомментировала скандал Зарицкая.

При этом она отметила, что сама дружит «со всеми».

Напомним, Каминская впервые после распада "НеАнгелов" решилась на важный шаг.

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" вернулась в Украину и поразила переменами во внешности.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" в белом платье поразила новым фото.