Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая вместе с Викторией Смеюхой 15 лет работала в группе "НеАнгелы", в теперь строит сольную карьеру, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети странный кадр, на котором предстала в удивительном образе.

Как видно, Слава запечатлена, сидя на снегу посреди улицы, она позирует фотографу, весело хохоча. Перед камерой певица появилась в пышном белом платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и изящные плечи. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу и украшены белым ободком, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Каминская написала: "До свадьбы заживет". А поклонник тут же начали комментировать снимок звезды, засыпая ее комплиментами и шутками: "Красотка", "Красивое фото", "Красавица", "Обожаю вас за ваш юмор", "Очень красивый рот", "Красивая", "У меня так много интересных версий, и ни одну нельзя писать в комментах", "Шикарная", "Снежная королева", "Супер", "Огонь".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" засветила объятия с Лорак, всколыхнув украинцев: "Вы можете...".

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" и скандала со Смеюхой удивила кадрами: "Впервые сольно, но не одна".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой: "Мне идет?".