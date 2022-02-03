После ухода из группы "НеАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха стали развивать свои сольные карьеры, пишет Politeka.net. Первая уже записала несколько песен и клипов.
В новом посте Слава Каминская сообщила важную новость о выходе альбома.
"Неделя до выхода первого сольного альбома😍 Уже все оформили предзаказ? Какую песню ждёте больше всего?⬇️", - написала артистка, опубликовав фото в черном платье и в длинных перчатках.
За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Да все жду…но уходить необходимо хочу больше❤️🔥", "Ждём с нетерпением) вы лучшая!!!🔥", "Слава Богу, каждую❤️", "Слава Богу ждём😂", "Пополам! Должен поверить! Рай!", "Фурия🔥", "Хороша как машина пожарная", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Слава Каминская призналась, что сама развивает свою карьеру, став себе продюсером и спонсором. По словам звезды, она делает все, что хочет, и единственно, в чем испытывает трудности - это коммуникация с людьми, ведь ранее все вопросы решились продюсером и менеджером.
Напомним, экс-"НеАнгел" Каминская появилась в белом платье и рассказала о принце
Как сообщала Politeka, Каминскую из "НеАнгелов" в прозрачном платье спутали с Повалий
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" насмешила снимками с экс-мужем и сыном