Як пише Politeka.net, Ірина і Дмитро Монатік довгий час приховували своє стосунки, залишивши особисте життя за кадром. Але тепер відомо, що пара разом і виховує двох синів. Ірина почала активно вести блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому знімку Демічева з'явилася в чорному топіку і білих штанях. Зірка стояла на пляжі, вражаючи видом.
"Чим ближче завершення відпустки, тим більше думок в голові...а все тому, що Монатік приготував стільки сюрпризів ... вже дочекатися не можу коли почнемо з вами ділиться всім ...", - написала Ірина.
"Всесвіт весь твій", - відповів Дмитро під фото.
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Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:
"В передчутті нового від вас", "який вид Прекрасний краса то яка, надихає", "чекаємо дуже", "в очікуванні".
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