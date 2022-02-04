Відома співачка і актриса Анна Трінчер поділилася в мережі пікантним відео зі своєї фотосесії на відпочинку в Єгипті.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію і збільшила груди, поділилася у своєму Instagram відвертим відео. У ролику дівчина показала свій образ для фотосесії, яку влаштувала на відпочинку в Єгипті.

На кадрах Анна позує на тлі приголомшливого морського пейзажу, вона змінює пози і звивається перед фотографом. Перед камерою красуня з'явилася в темному прозорому костюмчику хитромудрого фасону, який підкреслив всі принади стрункої фігури. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі томний вигляд.

У підписі до публікації Тринчер написала: "Поки чекаю бомбезні фото з сьогоднішньої фотосесії... ловіть красиве відео! До речі, воно повинно було бути ще красивіше, якщо б на мені був фокус!". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео зірки: "Прекрасна", "Найкраща", "Ти шикарна", "Вау", "Чка краса. Неймовірне з'єднання з піснею", "Як це красиво".

Нагадаємо, Анна Трінчер поставила крапку в сімейному скандалі після своїх заручин: "Всі бачили, що вона...".

Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер хотіла підкорити публіку вбранням, але сильно зганьбилася: "Це вже занадто".

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