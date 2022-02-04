Известная певица и актриса Анна Тринчер поделилась в сети пикантным видео со своей фотосессии на отдыхе в Египте.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию и увеличила грудь, поделилась в своем Instagram откровенным видео. В ролике девушка показала свой образ для фотосессии, которую устроила на отдыхе в Египте.

На кадрах Анна позирует на фоне потрясающего морского пейзажа, она меняет позы и извивается перед фотографом. Перед камерой красотка появилась в темном прозрачном костюмчике замысловатого фасона, который подчеркнул все прелести стройной фигуры. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице томный вид.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Пока жду бомбезные фото с сегодняшней фотосессии… ловите красивое видео! Кстати, оно должно было быть ещё красивее, если б на мне был фокус!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды: "Прекрасная", "Лучшая", "Ты шикарная", "Вау", "Какая красота. Невероятное соединение с песней", "Как это красиво".

Напомним, Анна Тринчер поставила точку в семейном скандале после своей помолвки: "Все видели, что она...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер хотела покорить публику нарядом, но сильно опозорилась: "Это уже слишком".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер перед свадьбой засветила новые перемены во внешности: "Конец целой эпохи".