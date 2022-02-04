Як передає Politeka.net, шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка стала однією з його суддів шоу "Майстер Шеф", розповіла про свої гастрономічні пригоди в різних куточках світу.

«Я щиро вірю в те, що ми асоціюємо місця на карті світу з людьми та їжею. Знайомство з новими континентами, країнами, містами та малолюдними районами — це досвід та емоції. Такі різні. Унікальні. Особливі», - зазначила вона.

Ольга Мартиновська розповіла, що мала змогу відвідати чимало країн.

«Я була в ресторанах з однією, двома та трьома мішленівськими зірками. І мені, безперечно, подобалося. Було і дорого, і дуже дорого, і навіть дуже-дуже. Іноді мене пригощали, іноді витрачала свої останні кошти. Але ці вишукані страви не викарбувалися в моєму серці та пам‘яті. Тому з кожним разом я лише переконуюся: справжня душа країни або ж невеликого містечка живе не в дорогих та елегантних закладах», - поділилася суддя "Майстер Шеф".

Ольга Мартиновська переконана, що відкрити справжню душу країни можна, відвідуючи камерні заклади.

«Вона — у камерних сімейних кафе. У ресторанах, де кухарі працюють десятками років. У бутік-готелях, де пахне пирогами, а ти почуваєшся, наче в гостях у бабусі. У будинках, де традиційними стравами пригощають матусі друзів», - вважає суддя "Майстер Шеф".

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