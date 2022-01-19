Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф", а позже стала одной из судей, передает Politeka.net. Звезда вместе с Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским оценивают блюда участников.
В этот раз Ольга Мартыновская решила показать, что происходит за кадром. Звезда вместе с Владимиром Ярославским и другими коллегами находились на технической кухне и в шутку рассказали, кто доедает за участниками.
"Это техническая кухня "Мастер Шеф", и когда-то я на ней работала, потому что, была продюсером "Мастер Шефа". Тут иногда судьи приходят подъесть то, что фуд-продюсеры наготовили, или объесть...", - поделилась, улыбаясь судья проекта.
"Это ж то, что вы спрашиваете, кто подъедает за участниками...", - пошутил Ярославский, и все рассмеялись.
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"Не только за участниками, а еще и за персоналом подъедаем, да?", - смеясь, произнесла Ольга Мартыновская.
Отметим, проект "Мастер Шеф" выходит на экраны более 10 лет.
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