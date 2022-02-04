Як повідомляє Politeka.net, популярний і дуже епатажний український виконавець MELOVIN (Костя Бочаров), який брав участь в "Танцях з зірками", поділився у своєму Instagram любовними кадрами з партнеркою по танцях Лізою Русіною.

Як видно, ролик зняла сама дівчина, схоже вони з кісток були на прогулянці по нічному місті. Виглядає ця парочка закоханою і щасливою. До слова, сам MELOVIN, який минулого літа зробив камінг-аут, тільки підігріває чутки і здогади фанатів про стосунки з Русиною. Так, в одному з недавніх інтерв'ю епатажний артист заявив, що любить Лізу.

До слова і це відео з прогулянки Бочаров підписав цікаво: "Любов ❤️🔥 🍷". А шанувальники тут же почали коментувати ролик: "Муркотики", "Ви прекрасні", "Коли погуляємо на весіллі?", "Чудова парочка!", "Милашки", "Такий кучерявий", "Капець ти класний, Мел. Рада бачити тебе щасливим", "Найідеальніші люди, яких я коли-небудь зустрічала", "Господи, ну які ви", "Любов робить нас щасливими", "Шикарно виглядайте разом".

Нагадаємо, Переможець шоу "Маска" MELOVIN опинився під крапельницею: тривожні кадри.

Як повідомляла Politeka, Melovin засвітився з відомим блогером після того, як потрапив під крапельницю: "Головне, що всі живі".

Також Politeka писала, що Melovin в пухнастій шубі з новою зачіскою притулився до фігуристою блондинці: "Опа, нова пара".