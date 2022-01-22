Как сообщает Politeka.net, популярный и очень эпатажный украинский певец Melovin (Костя Бочаров), который принимал участие в "Танцях з зірками", поделился с фанатами горячим кадром в компании свой бывшей партнерши по танцам Лизы Русиной.

На фотографии Melovin и Лиза запечатлены в интересной локации, он прижимается к ней сзади. Перед камерой Костя появился в интересном образе, который состоит из кожаных штанов, прозрачной майки и черной пушистой шубы. Свой образ артист дополнил модными солнцезащитными очками, а на его голове видно новую стрижку. Лиза в черном наряде выглядит также эффектно рядом с бывшим партнером.

Melovin никак не подписал снимок, зато фанаты принялись активно обсуждать его, называя Костю и Лизу красивой парой. "Может, хватит затмевать собою всех присутствующих! Вас на мероприятия перестанут звать!", "С ума от тебя можно сойти, Мэловин", "Невероятные", "Как будто созданы друг для друга", "Красивые такие, глаз не оторвать", "Опа, новая пара", "Шикарные! Любим вас", "Эстетика в каждой детали", "Мы сутки не можем глаз от вас отвести", "Горячая и самая красивая парочка", "Вы были самые яркие и красивые на этом вечере", - пишут фанаты.

Напомним, Melovin засветился в объятиях роскошной блондинки, поразив признанием: "Я скучал…".

Как сообщала Politeka, Победитель "Маски" Melovin вышел на сцену подшофе и бросился с поцелуями к фанатке: "Прям засосал".

Также Politeka писала, что Победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку: "Для меня украинцы и наша нация…".