Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и победитель шоу "Маска" MELOVIN, который принимал участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эпатажный артист удивил кадром в сторис, на котором показал себя под капельницей.
На снимке, который MELOVIN сделал сам на телефон, он показал свою руку, к которой прикреплена капельница. Похоже артист лежит, а над ним стоит медсестра, которая контролирует процесс. При этом, судя по фото, под капельницей Костя лежит не в больнице, а у себя дома в просторной комнате с телевизором.
Стоит отметить, что MELOVIN никак не подписал фотографию, и не объяснил, что случилось и как он оказался под капельницей.
Напомним, Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками": "Прекрасные".
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Соседи и экс-сокурсники рассказали неожиданные детали об Артеме Рябчуке: "Были большие планы на будущее"
В купальнике на холоде: жена продюсера Квартал 95 устроила необычную фотосессию
Осадчая поведала о радостном событии в жизни своего кума Потапа: "До слез"
Как сообщала Politeka, Melovin засветился в объятиях роскошной блондинки, поразив признанием: "Я скучал…".
Также Politeka писала, что "Выпустите его уже оттуда": Melovin взбудоражил украинцев новым эпатажным кадром в клетке.