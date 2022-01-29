Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и победитель шоу "Маска" MELOVIN, который принимал участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эпатажный артист удивил кадром в сторис, на котором показал себя под капельницей.

На снимке, который MELOVIN сделал сам на телефон, он показал свою руку, к которой прикреплена капельница. Похоже артист лежит, а над ним стоит медсестра, которая контролирует процесс. При этом, судя по фото, под капельницей Костя лежит не в больнице, а у себя дома в просторной комнате с телевизором.

Стоит отметить, что MELOVIN никак не подписал фотографию, и не объяснил, что случилось и как он оказался под капельницей.

Напомним, Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками": "Прекрасные".

Как сообщала Politeka, Melovin засветился в объятиях роскошной блондинки, поразив признанием: "Я скучал…".

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