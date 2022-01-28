Как передает Politeka.net, MELOVIN (Константин Бочаров) является скандальным экс-участником шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с Елизаветой Русиной. В своих соцсетях артист показывает, как живет после проекта. На своей странице в Инстаграм Melovin показал себя в элегантном костюме вместе с известным блогером Олегом Машуковским.

"26 годиков главному провокатору - Олегу Машуковскому", — поделился Melovin.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Хорошо хоть ещё живы", "У Мэла уже походу как в традицию вошло ломать диваны/кресла в гостях", "Напугал нас вчера своей капельницей, умирающий лебедь", "Ну не знаю...После вчерашнего кипеша это почетное звание по праву твоё, Мэл. Ты побереги нашу нервную систему, мы ведь правда переживаем (даже если тебе кажется, что это не так)", "Главное, что все живы".

Напомним, недавно Melovin опубликовал в Инстаграме Сториз, где лежит под капельницей. Артист никак это не объяснил.

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