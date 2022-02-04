Как сообщает Politeka.net, популярный и очень эпатажный украинский исполнитель MELOVIN (Костя Бочаров), который принимал участие в "Танцях з зірками", поделился в своем Instagram любовными кадрами с партнершей по танцам Лизой Русиной.

Как видно, ролик сняла сама девушка, похоже они с Костей были на прогулке по ночному городе. Выглядит эта парочка влюбленной и счастливой. К слову, сам MELOVIN, который прошлым летом сделал каминг-аут, только подогревает слухи и догадки фанатов об отношениях с Русиной. Так, в одном из недавних интервью эпатажный артист заявил, что любит Лизу.

К слову и это видео с прогулки Бочаров подписал интересно: "Любовь ❤️‍🔥🍷". А поклонники тут же начали комментировать ролик: "Муркотики", "Вы прекрасны", "Когда погуляем на свадьбе?", "Чудесная парочка!", "Милашки", "Такой кудрявый", "Капец ты классный, Мэл. Рада видеть тебя счастливым", "Самые идеальные люди, которых я когда-либо встречала", "Господи, ну какие вы", "Любовь делает нас счастливыми", "Шикарно смотритесь вместе".

Напомним, Победитель шоу "Маска" MELOVIN оказался под капельницей: тревожные кадры.

Как сообщала Politeka, Melovin засветился с известным блогером после того, как попал под капельницу: "Главное, что все живы".

Также Politeka писала, что Melovin в пушистой шубе с новой прической прижался к фигуристой блондинке: "Опа, новая пара".