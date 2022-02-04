Як пише Politeka.net, артистка поділилася в Instagram новими знімками. На фото Гросу показала свій стильний повсякденний образ.
Так, співачка була одягнена в ефектне пальто з строкатим принтом. Його ідеально відтіняв светр під горло спокійного світло-зеленого відтінку. Судячи з усього, артистка вирішила вийти на прогулянку, і вирушила в парк.
Вона позувала на тлі великої каруселі з химерним дизайном.
Гросу опублікувала цілу серію знімків, запропонувавши своїм шанувальникам вибрати найвдаліший. Вона також нагадала про важливу подію: 4 лютого відбулася прем'єра її нової пісні під назвою «віскі».
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"Вибирай Гросу 1, 2, 3, 4, 5? До речі, сьогодні прем'єра Віскі, вже слухали?",- написала артистка.
Її шанувальники не змогли пройти повз.
"Ромку вибираю", "всі фото вогонь пісня супер, вже скачав", "класні фото", "слухали і слухаємо. По-особливому люблю ваші авторські пісні, в них душа", "всі дуже красиві. Бачила вас сьогодні, в живу дуже красива і худенька", - пишуть люди.
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