Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, устроила фотосессию в корсете и попросила своих поклонников подсказать, какой снимок лучше.

Алина Гросу тщательно следит за внешностью и за всеми трендами, передает Politeka.net.

На новых фото в Инстаграм певица предстала с модной сейчас кудрявой прической. Вероятно, это африканское наращивание. Также красотка подчеркнула фигуру розовым корсетом. Нежный макияж дополнил образ. В результате Алина Гросу выглядела, как кукла, что сразу подметили пользователи Сети.

"ЧБ или Цветные? Какая нра🤍 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣?", - обратилась певица к поклонникам.

Публикация быстро собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Однозначно 1,2,3🙌 вам очень идёт этот нежный, подчёркивающий вашу женственность, цвет❤️", "Как барби 🔥", "Шикарная 😍🔥", "Ммм очень красивая 😍😍😍", "И те, и те🔥🔥🔥", "Бомбезна💃🏻🔥", "Алина, вы очень красивая!Фото просто бИмба😆👸🌹🌹🌹💖💓", " Все классные. Но в ЧБ видно душу", - написали пользователи Сети.

Отметим, Алина Гросу призналась, что занимается спортом и придерживается здорового питания, чтобы поддерживать себя в форме. Растяжка для певицы - идеальное начало дня.

Напомним, что Алина Гросу призналась, кто ее защищал от Осадчей дома

Как сообщала Politeka, Гросу вернулась в родительский дом и растрогала кадрами с маленьким братом

Также Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась, как готовится к праздникам со своим избранником