Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - 26-летняя популярная певица из Черновцов. Артистка с самого малого начала работать в шоу-бизнесе и в 8 лет переехала в Киев. Звезда выпустила 4 студийных альбома, один из которых стал золотым. У Гросу есть сводный старший брат по маме - Роман. А в 2017 году появился младший брат Михаил. Сейчас мальчику 4 года и Алина показала в сторис Инстаграм малыша, засветив семейный особняк.
На кадрах Алина зашла в столовую, где стоял Михаил и плакал, так как папа куда-то уезжал. Звезда засветила особняк с колоннами и резной мебелью. Гросу успокоила Михаила, сказав, что папа никуда не едет.
"Чего плачешь?", - спрашивала Алина.
После этого Алина и Михаил обнимались, пока она снимала стори.
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После этого Гросу показала продюсера "Світського життя" Анастасию, которая вместе с Катей Осадчей приезжали к Алине в гости.
"Черновцы - выполнено. Алина Гросу и семейство накормили на три дня вперед", - написано было на сторис.
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