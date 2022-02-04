Украинская певица Алина Гросу показала образ со стильным пальто на фоне аттракционов, и привлекла к себе внимание.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в Инстаграм новыми снимками. На фото Гросу показала свой стильный повседневный образ.

Так, певица была одета в эффектное пальто с пестрым принтом. Его идеально оттенял свитер под горло спокойного светло-зеленого оттенка. Судя по всему, артистка решила выйти на прогулку, и отправилась в парк.

Она позировала на фоне большой карусели с вычурным дизайном.

Гросу опубликовала целую серию снимков, предложив своим поклонникам выбрать самый удачный. Она также напомнила о важном событии: 4 февраля состоялась премьера ее новой песни под названием «Виски».

«Выбирай Гросу 1, 2, 3, 4, 5? Кстати, сегодня премьера Виски, уже слушали?», - написала артистка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Ромку выбираю», «Все фото огонь песня супер, уже скачал», «Классные фото», «Слушали и слушаем. По-особенному люблю Ваши авторские песни, в них душа», «Все очень красивые. Видела вас сегодня, в живую очень красивая и худенькая», - пишут люди.

Напомним, Алина Гросу в розовом корсете озадачила украинцев новой фотосессией.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу призналась, кто ее защищал от Осадчей дома.

Также Politeka писала, что Алина Гросу засветила детали интерьера роскошного семейного особняка и братика.