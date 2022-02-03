Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах, передает Politeka.net. С детства она занималась музыкой, а во всех начинаниях ей помогали родители, Анна и Михаил.
В родной дом певицы на днях приехала телеведущая Катя Осадая, чтобы снять новый выпуск "Світського Життя". Алина Гросу разместила в Инстаграм соответствующий пост, показав также и своего бойфренда актера Романа Полянского, и засветив интерьеры.
"Вчера у нас в Черновцах гостили @svitsketv ❤️ насмотрелись и разузнали о моей настоящей жизни в родном и любимом городе🤗, как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты в моей истории, творческом пути и личном 🤪 но меня тщательно защищал младший брат 😂❤️❤️❤️ рада была увидеться 😊 до встречи в эфире😉 Вам это точно будет интересно!:)
П.с. Ромка максимально счастлив🤪", - написала Алина Гросу, также рассказав о своем младшем брате четырехлетнем Михаиле.
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"Алинка ,тебе подходит этот образ 👏🔥❤️ Ты Богиня 😍💐", "Теперь я точно знаю что мне нужно посмотреть: светская жизнь :Алина Гросу😍", "Я надеюсь ты нам все же был более рад, чем на этих фото ))😂", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, что Алина Гросу похвасталась отдыхом с возлюбленным
Как сообщала Politeka, Алина Гросу засветила детали интерьера роскошного семейного особняка и братика
Также Politeka писала, что Гросу в шлеме показала экстремальные развлечения на отдыхе