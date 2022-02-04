Українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про корисну практику, яку вона використовує, щоб підтримувати актуальність свого гардеробу.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому співачка розповіла, що нещодавно перебрала одяг у своїй шафі і залишилася дуже задоволена результатом.

"Нещодавно я зробила розбір гардеробу і скажу, що це крута практика оновлення. Як гардеробу, так і енергії, у мене саме так все і працює", - розповіла Огневич.

За словами співачки, жінки часто стикаються з проблемою вибору ідеальної сукні.

"Дівчатка, у нас адже завжди дилема-вибрати сукню. Та таке, щоб красиво, актуально, і компліменти зібрати дуже хочеться. Красива сукня-це завжди про впевненість і жіночу силу! А червона сукня-це завжди про любов, жіночність і привабливість!", - написавши Злато.

На нових фото співачка позувала в ефектній обтягуючій міні-сукні яскраво-червоного кольору. Наряд був прикрашений численними сяючими кристалами.

Нагадаємо, Злата Огневич в тісному костюмі розкрила секрет схуднення.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич вирішила навчиться водити авто і поділилася кадрами.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано видала своє ставлення до нового "холостяка" Топольському.