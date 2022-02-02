Как передает Politeka.net, весной состоится премьера долгожданного 12-го сезона проекта "Холостяк". Главным героем стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. На странице телешоу в Инстаграм опубликовали новые кадры. На фото - "Холостяк" Алекс Топольский на съемках промо-ролика к шоу.
Под публикацией главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич не смогла пройти мимо и оставила свою реакцию на Топольского.
Однако, и тут поклонники не смогли упустить возможность и не напомнить ей про её выбор - Андрея Задворного.
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"А ты Злата пошла за стрелой компаса своего сердца и выбрала Задворного. Вселенная тебе не подсказала", — пишет поклонница.
Напомним, что сейчас Злата Огневич находится в Африке, куда уехала отдыхать на долгое время. По словам певицы, это её первый отпуск, который она позволила себе за два года.
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