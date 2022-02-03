Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка", показала, как сдавала на вождении парковку, поделившись видео в блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая несколько лет назад победила на шоу "Маска". А в прошлом году артистка решила попытать счастье на шоу "Холостячка", но победитель проекта Андрей Задворный довольно быстро бросил звездную красотку. А на новых сторис в Инстаграм Злата показала, как сдает на вождении парковку.

На первом сторис Огневич показала "Набор начинающего автомобилиста".

"Порошковый огнетушитель. Буксировочный трос. Аптечка уже в авто. Набор начинающего автомобилиста", - написала Злата на кадрах.

На втором сторис Злата показала, как умеет парковаться.

"Лена, ты просто лучшая (инструктор)", - написала Злата на сторис.

"Пока сдавала парковку. По спине медленно стекали капельки пота. Но в итоге я справилась. Задний ход...))))) По ощущениям - это примерно как если бы мой космический корабль делал стыковку с незнакомой планетой", - добавила звезда.

"Фишки и реальность - это как резиновый пистолет и настоящий. Вроде бы похожи, но не очень. Я учусь в авто-леди, здесь женщины учат женщин. Я получила максимальное удовольствие от процесса. Насколько это вообще возможно новичку без опыта вождения", - продолжила Злата.

Напомним, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, как пережил, что она выбрала Задворного

А еще Politeka писала, что Злата Огневич после нападок преследователя вышла на прогулку в непривычном образе

Также Politeka сообщала, что отвергнутого "Холостячкой" Огневич Тарапату засекли в компании загадочной брюнетки



