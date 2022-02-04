Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной исполнительницей, которая после финала "Холостячки" осталась одна. Причем после болезненного разрыва с финалистом, который бросил ее без объяснения причин всего через месяц, девушка теперь избегает темы об отношениях.
Сейчас Злата предпочитает акцентировать внимание на своих буднях, доме и тренировках. В Инстаграм артистка часто выкладывает также и кадры с занятий.
Огневич не забыла рассказать, что помогает ей поддерживать себя в форме.
«В конце тренировки это нелегко выполнять, но для пресса – то что нужно. А еще я на протяжении месяца делаю вакуум живота. Сразу, как проснулась – один подход по десять раз. Затем пью стакан теплой воды и через полчаса завтракаю. Я не знаю, как это работает, но порции в еде уменьшились», - высказалась Злата.
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Также в Инстаграм Злата рассказывает, что уже завтра раскроет поклонникам какую-то важную новость. При этом сама она выглядит на видео окрыленной и счастливой, видно, что ей аж не терпится все рассказать.
Напомним, Злата Огневич, которую преследует агрессивный фанат, показала, чем занимается в ванной: домашние кадры.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич после нападок преследователя вышла на прогулку в непривычном образе: "Шикарно выглядишь".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после зажора показала, как восстанавливает фигуру: "Видно, что Дима научил...".