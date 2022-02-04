Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем певица рассказала, что недавно перебрала одежду в своем шкафу и осталась очень довольна результатом.
«Недавно я сделала разбор гардероба и скажу, что это крутая практика обновления. Как гардероба, так и энергии, у меня именно так всё и работает», - рассказала Огневич.
По словам певицы, женщины часто сталкиваются с проблемой выбора идеального платья.
«Девочки, у нас ведь всегда дилемма— выбрать платье. Да такое, чтобы красиво, актуально, и комплименты собрать ОЧЕНЬ хочется. Красивое платье— это всегда про уверенность и женскую силу! А красное платье — это всегда о любви, женственности и привлекательности!», - написала Злата.
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На новых фото певица позировала в эффектном обтягивающем мини-платье ярко-красного цвета. Наряд был украшен многочисленными сияющими кристаллами.
Напомним, Злата Огневич в тесном костюме раскрыла секрет похудения.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич решила научится водить авто и поделилась кадрами.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому.