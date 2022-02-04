Дружина хореографа і танцюриста Влада Ями, який судить проект "Танці з зірками", викликала фурор новими кадрами.

Як пише Politeka.net, дружина українського хореографа Влада Ями Ліліана, з якою він у шлюбі з 2015 року, поділилася гарячими знімками на своїй сторінці в Instagram.

"А чому б і ні....П'ятниця 😁», - підписала вона кадри.

На фото Лілія Яма позувала в боді тілесного кольору з принтом під татуювання і чорних ботфортах, приймаючи ефектні пози. Образ вона доповнила яскравим макіяжем і зачіскою з кісками.

"Небезпечно😍», - прокоментував фото Влад Яма.

"Боже, це просто неймовірно красиво", - відреагувала на пост співачка Євгенія Власова.

Не залишилися осторонь і фоловери дружини Влада Ями, засипавши її компліментами.

"Не очікувано від Лілії. Але дуже круто🔥звичайно, номер 1«,» обидві фото 🔥 🔥 🔥 ви неймовірна«,» ви дуже красива«,» неймовірна красуня«,» ого«,» чудова«,» красуня«,» Супер", - писали в коментарях.

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