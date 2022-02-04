Жена хореографа и танцора Влада Ямы, который судит проект "Танці з зірками", вызвала фурор новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, супруга украинского хореографа Влада Ямы Лилиана, с которой он в браке с 2015 года, поделилась горячими снимками на своей странице в Инстаграм.

«А почему бы и нет….Пятница 😁», - подписала она кадры.

На фото Лилия Яма позировала в боди телесного цвета с принтом под татуировки и черных ботфортах, принимая эффектные позы. Образ она дополнила ярким макияжем и прической с косичками.

«Опасно😍», - прокомментировал фото Влад Яма.

«Божееее😍 Это просто невероятно красиво», - отреагировала на пост певица Евгения Власова.

Не остались в стороне и фолловеры жены Влада Ямы, засыпав ее комплиментами.

«Не ожидано от Лилии. Но очень круто🔥Конечно, номер 1», «Обе фото🔥🔥🔥вы Невероятная», «Вы очень красивая», «Невероятная красотка», «Ого», «Восхитительная», «Красотка», «Супер», - писали в комментариях.

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