Как пишет Politeka.net, супруга украинского хореографа Влада Ямы Лилиана, с которой он в браке с 2015 года, поделилась горячими снимками на своей странице в Инстаграм.
«А почему бы и нет….Пятница 😁», - подписала она кадры.
На фото Лилия Яма позировала в боди телесного цвета с принтом под татуировки и черных ботфортах, принимая эффектные позы. Образ она дополнила ярким макияжем и прической с косичками.
«Опасно😍», - прокомментировал фото Влад Яма.
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«Божееее😍 Это просто невероятно красиво», - отреагировала на пост певица Евгения Власова.
Не остались в стороне и фолловеры жены Влада Ямы, засыпав ее комплиментами.
«Не ожидано от Лилии. Но очень круто🔥Конечно, номер 1», «Обе фото🔥🔥🔥вы Невероятная», «Вы очень красивая», «Невероятная красотка», «Ого», «Восхитительная», «Красотка», «Супер», - писали в комментариях.
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