Українська співачка Камалія розповіла про те, що готується повернутися до роботи після хвороби незважаючи на те, що симптоми недуги досі не пройшли.

Як пише Politeka.net, артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася у своєму Instagram новим постом. Останні тижні Камалія важко хворіла. За словами самої співачки, у неї діагностували так звану "флурону" - зараження коронавірусом і грипом одночасно.

Артистка переносила хворобу важко. За її словами, у неї зібрався цілий букет ускладнень.

"Двостороннє запалення легенів, або ураження, як називають ще, двосторонній гайморит", - писала Камалія.

Вона перебувала під наглядом лікарів і постійно була під крапельницями.

Однак, у своєму новому пості співачка оголосила, що вже готується повернутися до роботи. Втім, судячи з її слів, хвороба ще не відступила остаточно.

"Як же я скучила за зйомками і концертами! Все! З Понеділка виходжу з лікарняного, незважаючи навіть на те, що температура ще тримається", - написала Камалія, поділившись відео зі знімального майданчика.

У коментарях люди тут же відреагували на її рішення.

"але ви ж ще є переносником вірусу!! Навіщо так ризикувати?", "Краще побережіться. Коли температура нормалізується, тоді і Виходьте", "а чому поспішайте, побережіть себе!",- писали люди.

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