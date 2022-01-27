Украинцы начали очень переживать за здоровье самой богатой певицы Камалии, которая заболела и оказалась под капельницами.

Как пишет Politeka.net, Камалия - украинская артистка, которую прозвали самой богатой в стране, ведь она замужем за пакистанским миллиардером - Мохаммадом Захуром. Певица занимается творчеством, любит спорт, а также ведет блоги в социальных сетях.

Камалия недавно опубликовала новое видео в Инстаграм, на котором была под капельницей, лежа в больнице. Звезда рассказала о своем состоянии.

"Короче, у меня целый букет, осложнений.

Двухстороннее Воспаление лёгких, или поражение, как называют ещё, двухсторонний гайморит. Но я в надёжных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета! Целую. Люблю", - написала звезда под видео.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Буковель боком выходит, вот вам и лыжи, скорейшего выздоровления", "быстрого тебе выздоровления, Храни тебя Господь и твою семью, любимая", "Камалия, быстрого выздоровления", "Дорогая Камалия, желаю тебе здоровья и быстрого выздоровления . Ты очень хороший человек и всегда на позитиве, даже в больнице ты хочешь общаться с людьми которые тебя любят.)Люблю и уважаю сильно", "Скорейшего выздоровления Вам! Пусть Бог Вас хранит", "Камалия, держись!!! Здоровья Вам, сил, энергии, терпения и оставайтесь всегда в позитивном настроении!", "Вы молодец. Держитесь. Выздоровления скорейшего".

Напомним, самая богатая певица Украины оказалась в больнице под капельницей

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