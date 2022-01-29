Камалию, которую в Сети называют самой богатой певицей Украины из-за ее замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, "подкосил" серьезный недуг.

44-летняя Камалия уже несколько недель борется с болезнью и проходит различные медицинские процедуры в частной клинике. В своем микроблоге в Инстаграм певица рассказала, каково ее состояние сейчас, а также показала, как выглядит после всех капельниц и ингаляций, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Усиленная терапия при двухстороннем воспалении лёгких, фронтите, гайморите, синусите. Пока в больнице", - сообщила Камалия.

Немного ранее самая богатая певица Украины раскрыла поклонникам свой диагноз.

"Боремся с болезнью уже больше двух недель. У меня все-таки Флурона. Это когда ковид и грипп одновременно. Плохие анализы крови и жесткое дыхание", - рассказывала она.

Как бы там ни было, при этом Камалия умудряется выкладывать свое творчество в TikTok, да еще общаться там с фанатами. Пользователи желают артистке скорейшего выздоровления, а некоторые отметили, что она хорошо выглядит, несмотря на болезнь.

"Скорее поправляйтесь, дорогая Камалия!❤️"

"Несмотря на все это, красотка!! Выздоравливайте😃🌹🎁❤️"

"Камалия, у Вас всё будет хорошо! Верьте!!! И в себя, и в докторов! 🙏"

"Выглядите отлично 👏 скорейшего выздоровления Вам .❤️"

"Блин, я думала богатые люди не могут так сильно заболеть. Я думала, вы всегда в хороших авто, где всегда тепло и нет больных бедных людей, как в метро и автобусе"

"Настройтесь на позитив и выздоровление. Вы сильный человек, у вас всё получится! Ваша родина, Черниговщина, с вами!"

Напомним, украинцы молятся за здоровье самой богатой певицы Камалии, лежащей под капельницами: "Храни тебя Господь..."

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