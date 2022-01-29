44-летняя Камалия уже несколько недель борется с болезнью и проходит различные медицинские процедуры в частной клинике. В своем микроблоге в Инстаграм певица рассказала, каково ее состояние сейчас, а также показала, как выглядит после всех капельниц и ингаляций, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Усиленная терапия при двухстороннем воспалении лёгких, фронтите, гайморите, синусите. Пока в больнице", - сообщила Камалия.
Немного ранее самая богатая певица Украины раскрыла поклонникам свой диагноз.
"Боремся с болезнью уже больше двух недель. У меня все-таки Флурона. Это когда ковид и грипп одновременно. Плохие анализы крови и жесткое дыхание", - рассказывала она.
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Как бы там ни было, при этом Камалия умудряется выкладывать свое творчество в TikTok, да еще общаться там с фанатами. Пользователи желают артистке скорейшего выздоровления, а некоторые отметили, что она хорошо выглядит, несмотря на болезнь.
"Скорее поправляйтесь, дорогая Камалия!❤️"
"Несмотря на все это, красотка!! Выздоравливайте😃🌹🎁❤️"
"Камалия, у Вас всё будет хорошо! Верьте!!! И в себя, и в докторов! 🙏"
"Выглядите отлично 👏 скорейшего выздоровления Вам .❤️"
"Блин, я думала богатые люди не могут так сильно заболеть. Я думала, вы всегда в хороших авто, где всегда тепло и нет больных бедных людей, как в метро и автобусе"
"Настройтесь на позитив и выздоровление. Вы сильный человек, у вас всё получится! Ваша родина, Черниговщина, с вами!"
Напомним, украинцы молятся за здоровье самой богатой певицы Камалии, лежащей под капельницами: "Храни тебя Господь..."
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