Украинская певица Камалия рассказала о том, что готовится вернуться к работе после болезни несмотря на то, что симптомы недуга до сих пор не прошли.

Как пишет Politeka.net, артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась в своем Инстаграм новым постом. Последние недели Камалия тяжело болела. По словам самой певицы, у нее диагностировали так называемую «флурону» - заражение коронавирусом и гриппом одновременно.

Артистка переносила болезнь тяжело. По ее словам, у нее собрался целый букет осложнений.

«Двухстороннее воспаление лёгких, или поражение, как называют ещё, двухсторонний гайморит», - писала Камалия.

Она находилась под присмотром врачей и постоянно была под капельницами.

Однако, в своем новом посте певица объявила, что уже готовится вернуться к работе. Впрочем, судя по ее словам, болезнь еще не отступила окончательно.

«Как же я соскучилась за съемками и концертами! Все! С понедельника выхожу с больничного, несмотря даже на то, что температура еще держится», - написала Камалия, поделившись видео со съемочной площадки.

В комментариях люди тут же отреагировали на ее решение.

«но вы же ещё являетесь переносчиком вируса!! Зачем так рисковать?», «Лучше поберегитесь. Когда температура нормализуется, тогда и выходите», «А почему спешите, поберегите себя!», - писали люди.

Напомним, самая богатая певица Украины во время болезни сделала для себя неожиданное открытие.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины показала, как выглядит после двух недель болезни.

Также Politeka писала, что украинцы молятся за здоровье самой богатой певицы Камалии, лежащей под капельницами.