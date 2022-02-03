Камалия Захур, которую в Сети называют самой богатой певицей Украины из-за замужества за пакистанским миллиардером, последние три недели боролась с недугом.

Стало известно, каково состояние 44-летней Камалии сейчас. Об этом звезда сообщила в микроблоге в Инстаграм, поделившись фрагментом записи своеего общения онлайн с подписчиками в TikTok, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Камалия, которая умудрилась подхватить одновременно и коронавирус, и грипп, сообщила, что уже находится дома и чувствует себя гораздо лучше. Правда, лечение еще продолжается, включая капельницы.

Певица, пока болела, сделала для себя открытие - завела аккаунт в TikTok, и очень этим довольна.

"И почему я раньше не вела ТикТок?!!! Я уже дома, но еще получаю капельницы и лечение. Мне намного лучше! Люблю вас! В ТикТоке мой Ник kamaliyazahoor67 Рада видеть всех! Да, и ждите скоро премьеру сразу двух моих песен, «Фаталити»» и «Тайм-аут»!", - объявила Камалия.

В комментариях певица дополнительно ответила на вопросы поклонников о своем состоянии:

"Камалия!!! А это у тебя, бедной, после отдыха снова подхватила ковид? 2 слова напиши. Выздоравливай! Будем ждать премьеру твоих песен...❤️❤️❤️ - Ковид я даже не почувствовала, только два дня горло поболело, а сверху грипп А наложился( После чего осложнения; двухстороннее поражение лёгких, фронтит, гайморит и синусит. Короче, угораздило меня! Уже 3 недели болею - Спасибо за ответ!!! Я очень рада что ты пошла на поправку!!! Всей семье здоровья и счастья. Ты умничка, и всё у тебя будет классно!!😘👍Мы все тебя любим"

"ТикТок вас открыл с новой стороны для меня! Тот, кто подсказал вам его создать, большой молодец ✊ оставайтесь такой же доброй, человечной и ближе к народу! Очень приятно"

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