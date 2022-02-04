Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту" Дизель шоу " Instagram опублікували фрагмент однієї з постановок колективу. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

"Перевіряючий з Міністерства спорту прийшов подивитися, наскільки наша олімпійська збірна готова до Олімпіади-2020! Яке ж буде його здивування, коли чиновник побачить перетворилися спортсменів», - йдеться в повідомленні.

Крім акторів "Дизель шоу" Євгена Гашенка, Олександра Бережка і Євгена Нікішина в номері брали участь володарка грудей 14-го розміру модель Міла Кузнєцова, українська телеведуча Руслана Писанка і актор Максим Максимюк.

Євген Нікішин в купальнику і лосинах зобразив гімнастку, яка показує свій номер перевіряючому у виконанні Євгена Гашенка. В ході номера він навіть зробив колесо і сів на шпагат перед Русланою Писанкою.

"Вогонь", - відреагували на побачене користувачі Мережі.

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