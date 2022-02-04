Как сообщает Politeka.net, на странице проекта "Дизель шоу" Instagram опубликовали фрагмент одной из постановок коллектива. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Проверяющий из Министерства спорта пришел посмотреть, насколько наша Олимпийская сборная готова к Олимпиаде-2020! Каково же будет его удивление, когда чиновник увидит преобразившихся спортсменов», - говорится в сообщении.

Помимо актеров «Дизель шоу» Евгения Гашенко, Александра Бережка и Евгения Никишина в номере участвовали обладательница груди 14-го размера модель Мила Кузнецова, украинская телеведущая Руслана Писанка и актер Максим Максимюк.

Евгений Никишин в купальнике и лосинах изобразил гимнастку, которая показывает свой номер проверяющему в исполнении Евгения Гашенко. В ходе номера он даже сделал колесо и сел на шпагат перед Русланой Писанкой.

«Огонь», - отреагировали на увиденное пользователи Сети.

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