Евгений Гашенко стоял у истоков создания "Дизель Шоу", пишет Politeka.net. Актер завоевал большую популярность, и вместе с коллегами и другими артистами исполнил одну из главных ролей в сериале "Папаньки".

Вместе с Егором Крутоголовым, Евгением Сморигиным и Андреем Фединчиком Евгений Гашенко исполнили роли отцов, которые попадают в разные приключения. В новом посте последний полюбовался портретом Веры Брежневой.

"Сегодня День рождения у яркой, талантливой и очень красивой украинской певицы Веры Брежневой!😍🥳 Сложно поверить, но она отмечает юбилей – 40 лет! А ещё сложнее поверить в то, что ей посвящена одна из новых серий «Папанек»!💥 Уже сегодня в 20:15 включайте канал СТБ и наш ютуб-канал "Папаньки" и смотрите, какой сыр-бор поднялся в отеле из-за Веры🧡 А мы искренне поздравляем певицу с праздником🤗 Пускай все пароли будут известны, а ориентиры видны!✨", - написали авторы публикации.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев, в основном в виде смайликов.

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